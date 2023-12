Aurélien Rousseau, éphémère ministre de la Santé au coeur à gauche

Après le vote mardi soir du projet de loi immigration au Parlement, nettement durci en commission mixte paritaire par rapport à la version initiale et soutenu par le Rassemblement national, Aurélien Rousseau a officiellement démissionné de son poste après une nuit et une matinée où l'exécutif a entretenu le flou sur son maintien dans le gouvernement. La ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé, Agnès Firmin Le Bodo assurera l'intérim.

Ancien membre du PCF dans sa jeunesse, puis haut fonctionnaire et ex-directeur de l'Agence régionale de Santé d'Ile-de-France pendant la crise sanitaire, cet homme de 47 ans avait été nommé fin juillet au ministère, à l'occasion d'un remaniement, succédant à François Braun.

Avec pour mission notamment de retisser le lien délabré entre pouvoir et soignants, mais aussi celui, de plus en plus ténu, entre majorité et sociaux-démocrates.

Petites lunettes rondes et accent chantant des Cévennes, ce travailleur acharné natif du Gard offrait une image sociale, sympathique et proche du public.