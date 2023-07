Australie: crash d'un hélicoptère militaire, quatre disparus

"Nos espoirs et nos pensées vont à l'équipage et à leurs familles", a encore déclaré M. Marles lors d'une conférence de presse dans la matinée.

Le ministre a précisé que l'appareil procédait à une mission d'entrainement impliquant deux hélicoptères, et que dès que le premier s'est abîmé en mer, le second a procédé à une opération de recherche et sauvetage.

En début d'année, un hélicoptère du même modèle s'est aussi écrasé en mer, au sud-est de l'Australie, sans faire aucun blessé.

Cet incident survient alors que des réunions de haut niveau ont lieu non loin à Brisbane, capitale du Queensland, entre les ministres australiens et américains de la Défense et des Affaires étrangères. Un tel sommmet entre l'Australie et les USA n'avait plus eu lieu depuis 2019.