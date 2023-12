Australie: LawConnect termine en premier la course à voile entre Sydney et Hobart

L'équipage du bateau à voile LawConnect a terminé en premier jeudi matin la prestigieuse course à la voile qui relie Sydney, sur le continent australien, à Hobart, capitale de l'île de Tasmanie.

La course reliant les deux villes, empruntant le détroit de Bass qui sépare la Tasmanie du continent australien, a duré un jour et 19 heures, dans des conditions météorologiques houleuses

LawConnect est arrivé le premier dans le port de Hobart à 8:03:58, juste 51 secondes avant l'équipage du Comanche, après une course au coude-à-coude entre les deux "supermaxi".

Une centaine de voiliers participent à cette course mythique qui a lieu chaque année entre Noël et Nouvel An, durant l'été austral.

Le début de cette 78e édition de la course mardi a été marqué par de violents orages, qui ont fait une vingtaine de morts à l'est de l'Australie.

A l'arrivée à Hobart jeudi, un catamaran s'est aussi rapproché dangereusement du yacht Comanche. Les circonstances devront être éclaircies pour déterminer si cela affecte le déroulé de la course et si une plainte est déposée par l'équipage arrivé second.