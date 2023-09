Australie: manifestations en soutien à la réforme sur le droit des Aborigènes

Des milliers de personnes ont participé à des manifestations "Walk for Yes" (marche pour le oui) dans plusieurs grandes villes, avant ce vote qui pourrait accorder aux Australiens indigènes le droit constitutionnel à être consultés sur les politiques qui les concernent.

Plus de 200 ans après la colonisation britannique, les populations indigènes - dont les ancêtres vivent sur le continent depuis environ 60.000 ans - ont une espérance de vie et un niveau d'éducation inférieurs aux autres Australiens et sont nettement plus susceptibles de mourir en garde à vue.

"Je pense que nous avons besoin d'une voix au Parlement, il est grand temps", a déclaré Laurel Johnson, une retraitée de 58 ans qui travaille dans les services communautaires indigènes et qui s'est jointe aux centaines de personnes qui ont participé au rassemblement de Sydney.

Cameron Lum, 34 ans, a dit avoir rejoint le rassemblement à Sydney pour soutenir "un changement qui n'a que trop tardé dans ce pays".