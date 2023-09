Australie: manifestations en soutien à la réforme sur le droit des Aborigènes

Des milliers de personnes ont participé à des manifestations "Walk for Yes" (marche pour le oui) dans plusieurs grandes villes, avant ce vote qui pourrait accorder aux Australiens indigènes le droit constitutionnel à être consultés sur les politiques qui les concernent.

Plus de 200 ans après la colonisation britannique, les populations indigènes - dont les ancêtres vivent sur le continent depuis environ 60.000 ans - ont une espérance de vie et un niveau d'éducation inférieurs aux autres Australiens et sont nettement plus susceptibles de mourir en garde à vue.