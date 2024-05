Australie: un adolescent de 16 ans "radicalisé" abattu après une attaque au couteau

Un adolescent "radicalisé" de 16 ans a été abattu par la police de l'Etat d'Australie-Occidentale après avoir blessé une personne lors d'une attaque au couteau, ont rapporté le Premier ministre de cet Etat et la police dimanche.

L'adolescent, armé d'un couteau, "s'est précipité" sur les forces de l'ordre et a été mortellement touché par un agent, a indiqué le Premier ministre d'Australie-Occidentale Roger Cook lors d'une conférence de presse.

Quelques minutes plus tard, a-t-il ajouté, la police a reçu un appel d'urgence pour les avertir qu'un "homme avec un couteau courait" au niveau d'un parking de Willetton, dans la banlieue sud de Perth.

Les agents ont tiré au moyen de deux pistolets à impulsion électrique mais "aucun des deux n'a eu totalement l'effet escompté", a-t-il relaté.

"L'homme a continué à avancer vers (un agent) muni d'une arme à feu qui a tiré un seul coup de feu et mortellement blessé" l'individu, a raconté le responsable de la police, et l'adolescent est décédé à l'hôpital plus tard dans la nuit.