Aux Canaries, offrir une dernière demeure aux migrants morts en mer

María José Meilán, directrice de l'Institut médico-légal de Las Palmas, se souvient très bien de cette embarcation devenue un tombeau flottant.

Dans ce genre de situation, les médecins légistes doivent accomplir un travail minutieux de collecte d'éléments d'identification "pour qu'à chaque fois qu'un proche apparaît, nous puissions recouper", explique-t-elle.

Photos du corps, des cicatrices, des tatouages, des blessures et du visage, étude dentaire et prélèvement ADN. Les échantillons sont congelés et conservés. "Dans 90% des cas, les cadavres restent non identifiés et personne ne les réclame", explique la médecin légiste.