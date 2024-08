Aux Etats-Unis, l'inflation revient petit à petit vers les 2%, de bon augure pour les taux

Sur un an, l'inflation aux Etats-Unis est ressortie à 2,9% en juillet, en léger ralentissement par rapport au mois précédent (3%), pour revenir à son niveau le plus bas depuis mars 2021, selon l'indice CPI, sur lequel est notamment indexée la retraite des Américains.

Selon les données du département du Travail, les prix ont en revanche augmenté de 0,2% sur un mois en juillet, après une baisse de 0,1% en juin, une tendance cependant cette fois en ligne avec les anticipations des analystes, selon le consensus publié par MarketWatch.

En excluant les prix de l'énergie et de l'alimentation, par nature plus volatils, l'inflation dite sous-jacente est de 3,2% sur un an, là encore conforme aux attentes et en léger recul par rapport au mois précédent (3,3%).

Dans un communiqué, le président américain Joe Biden s'est félicité des "progrès" réalisés pour "lutter contre l'inflation", soulignant que "nous avons encore du travail pour réduire les coûts pour les travailleurs américains mais nous faisons de réels progrès, avec les salaires augmentant plus vite que les prix sur les 17 derniers mois".