Aux Etats-Unis, l'inflation se rapproche des niveaux espérés

L'inflation aux Etats-Unis semble enfin prendre la bonne direction, après un semestre d'incertitude, alors que l'indice CPI pour le mois de juin a fortement ralenti sur un an renforçant la confiance des marchés sur une baisse prochaine des taux de la Fed. Sur un an, l'indice CPI est retombé à 3% en juin, contre 3,3% en mai, selon les données publiées jeudi par le département américain du Travail.

Sur un mois, les prix ont même marqué un recul de 0,1%, surprenant les analystes, qui tablaient plutôt sur une légère hausse, selon le consensus publié par MarketWatch. Dans un communiqué, le président américain Joe Biden, en campagne pour sa réélection face à son prédécesseur Donald Trump, s'est aussitôt félicité des "progrès significatifs réalisés" sur le front de l'inflation. "Les prix ont baissé le mois dernier et l'inflation sous-jacente est la plus faible depuis trois ans", a-t-il ajouté, pointant cependant le fait que "les prix restent trop élevés", et mettant en cause "les grandes entreprises (qui) font des profits record".

Le pouvoir d'achat est l'un des principaux thèmes de la campagne présidentielle, dont l'élection doit se tenir le 5 novembre, les Américains ayant globalement la sensation que la situation économique du pays s'est dégradée malgré les données macroéconomiques montrant une économie américaine en excellente condition. En excluant les prix de l'énergie et de l'alimentation, par nature plus volatiles, l'inflation dite sous-jacente est en légère hausse sur un mois, à 0,1%, mais il s'agit effectivement de la plus faible enregistrée depuis août 2021. La baisse concerne en premier lieu les prix de l'énergie, qui ont reculé sur un mois de 2%, et tout particulièrement l'essence, en repli de 3,8%, après une baisse de 3,6% en mai.