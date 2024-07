Aux Etats-Unis, première extinction locale d'une espèce liée à la montée des eaux (étude)

Partager:

Une espèce de cactus a désormais disparu des Etats-Unis à l'état sauvage, une perte qui représente la première extinction locale liée à la hausse du niveau de la mer dans le pays, selon une étude publiée mardi. Ce cactus (Pilosocereus millspaughii) pouvant mesurer jusqu'à six mètres, avec des fleurs blanches et des fruits rouges entourés d'épais poils laineux, existe toujours dans les Caraïbes, mais n'était présent aux Etats-Unis qu'en Floride, sur l'île de Key Largo.

L'intrusion d'eau salée et l'érosion des sols à cause d'ouragans et de marées ont eu raison de cette population, qui était suivie chaque année depuis 2007. Leur sort "pourrait être un indicateur de la façon dont d'autres plantes côtières à faible altitude réagiront au changement climatique", a alerté dans un communiqué Jennifer Possley, co-autrice de l'étude. Ces cactus poussaient sur des sols calcaires entourés de mangroves, près du rivage, mais leur habitat s'est retrouvé érodé.

De précédents travaux ont montré que les sols se trouvant sous les cactus morts contenaient davantage de sel que sous les cactus vivants, établissant une connexion entre cette salinité accrue et leur mortalité. En 2015, les chercheurs ont également remarqué que nombre de ces cactus, qui contiennent des réserves d'eau pour résister aux périodes sans pluies, avaient été mangés par des animaux. Les scientifiques ont fait l'hypothèse que ces animaux s'étaient tournés vers les cactus face à des ressources en eau fraîche de plus en plus limitées, à cause de l'intrusion répétée de l'eau de mer.