Aux Etats-Unis, une enquête pointe l'impact des interdictions de l'avortement sur patientes et médecins

Des médecins terrifiés, des Américaines n'arrivant pas à voir de médecin avant leur douzième semaine de grossesse et parfois, des césariennes au lieu d'un avortement classique: un rapport sur la Louisiane, publié mardi, montre comment les interdictions de l'IVG affectent les femmes enceintes. Quatre organisations, dont le Centre pour les droits reproductifs et Physicians for Human Rights (Médecins pour les droits humains), ont mené de mai à novembre 2023 une enquête auprès de praticiens et de patientes dans cet Etat conservateur du Sud des Etats-Unis, l'un des plus restrictifs en matière d'interruption volontaire de grossesse.

La Louisiane interdit quasiment tous les avortements depuis que la Cour suprême des Etats-Unis a annulé la garantie fédérale à l'IVG à l'été 2022. La question de l'avortement doit fortement peser sur la présidentielle de novembre, qui devrait sauf surprise opposer le démocrate Joe Biden au républicain Donald Trump. Dans leur rapport, les organisations avertissent que les exceptions prévues pour l'avortement en Louisiane sont "étroites et mal définies" et qu'elles provoquent "peur" et "confusion" chez les patientes comme chez leurs médecins. "La menace de mesures punitives contre les cliniciens sape la qualité des soins (...) et mine leur capacité à user de leur jugement médical", dénonce le texte.

L'un des spécialistes interrogés raconte ainsi qu'une patiente présentant un problème cardiaque, aggravé par sa grossesse, a dû rester enceinte et essayer plusieurs traitements avant que les médecins n'osent évoquer l'option d'un avortement. Or, "elle était très malade (...). Et je me disais +Et si elle ne veut pas attendre aussi longtemps parce qu'elle pourrait avoir une crise cardiaque et mourir?+ Je ne sais pas. Quand pouvez-vous agir? Combien de médicaments doivent échouer?", a-t-il dit, cité dans l'étude. - "Quitter l'Etat" -