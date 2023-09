Aux Maldives, un scrutin présidentiel très disputé

Le président des Maldives, Ibrahim Mohamed Solih, qui tente de se faire réélire, a qualifié l'élection qui a eu lieu samedi comme "la plus libre et la plus juste" du pays.

Le dirigeant brigue un second mandat dans cette élection présidentielle qui fera office, de facto, de référendum sur la volonté de l'archipel de renouveler ses relations avec l'Inde.