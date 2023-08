Avant le rejet de l'eau de Fukushima, l'angoisse des pêcheurs locaux

Aussi le Japon prévoit de diluer cette eau et de l'évacuer très progressivement, jusqu'au début des années 2050, pour éviter tout impact sur l'environnement et la santé humaine. Un plan adopté en 2021 et validé le mois dernier par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

"L'AIEA dit que le rejet est sans danger, etc. Mais ici on dépend de la mer et du poisson, on aime la mer, on la protège, c'est notre lieu de travail", souligne M. Ono.

"Alors de qui pensent-ils avoir l'autorisation de déverser l'eau? Ça ne devrait pas être du Premier ministre, ou de présidents. Je m'exprime pour stopper cette folie de notre gouvernement", s'indigne le pêcheur.

"Le gouvernement est en train d'abandonner Fukushima, alors qu'il devrait protéger les gens d'ici, les pêcheurs, et non Tepco", l'opérateur de la centrale dévastée, regrette encore M. Ono.