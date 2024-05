Avant l'orage, la police a délogé les militants pro-palestiniens à l'université Columbia

Partager:

Après des jours de tensions, des policiers anti-émeute de New York et leur camion à grande échelle ont délogé mardi soir les militants pro-palestiniens qui s'étaient barricadés sur le campus de l'université Columbia depuis la veille. Juste avant que n'éclate un orage sur le nord de Manhattan, vers 01H30 GMT (mercredi), plusieurs dizaines de membres de la puissante police municipale de la mégapole (NYPD) sont arrivés dans le nord-ouest de l'île de Manhattan, casqués, harnachés et armés, amenant bus et camions et disposant des barrières tout autour de l'immense et prestigieux campus new-yorkais.

L'université de Columbia, qui accueille 37.000 étudiants et est d'habitude ouverte aux passants, a alors été entièrement bouclée. Dépêchées sur place à la demande écrite de la présidente de Columbia Minouche Shafik, les forces de l'ordre ont procédé d'abord à de premières arrestations de manifestants à l'extérieur des grilles de l'université. Le campus new-yorkais, siège du mouvement étudiant contre la guerre du Vietnam à la fin des années 1960, est l'épicentre depuis 15 jours d'une colère de la jeunesse américaine en faveur de la cause palestinienne et contre la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

- "Honte à vous" - "Libérez, libérez la Palestine !" et "Honte à vous!", ont crié des manifestants à l'arrivée des policiers. Une journaliste de l'AFPTV a alors vu des dizaines de jeunes être menottés et embarqués dans des bus et camionnettes de la police.