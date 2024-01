Avec Kristen Stewart, "Love Me" mêle romance et IA au festival de Sundance

L'intelligence artificielle peut-elle ressentir de la solitude? De l'amour? "Love Me", sûrement le film le plus surréaliste et original projeté cette année au festival américain de Sundance, se penche sur cette question insolite.

Kristen Stewart et Steven Yuen sont à l'affiche et incarnent, d'abord par la voix, une balise et un satellite en orbite de la Terre.