Avec l'argentin Milei, un "anarcho-capitaliste" débarque au forum de Davos

Il s'adressera au Forum économique mondial après une série de réformes drastiques mises en place après sa victoire électorale le mois dernier, au moment où l'Argentine fait face à une inflation spectaculaire, de plus de 200% en 2023.

Son discours sera d'autant plus scruté que sa personnalité intrigue et sa vision étrangère interroge, entre "valeurs" claironnées et pragmatisme.

M. Milei a donné un premier aperçu de son message en partageant sur X (ex-Twitter) une vidéo du média argentin Infobae, où il est filmé dans l'avion de ligne l'emmenant en Europe - un choix présenté comme un reflet de ses efforts d'austérité.

"Je viens planter la semence de la liberté dans un forum contaminé par l'agenda 2030 socialiste, qui n'apportera que la misère dans le monde", affirme-t-il.