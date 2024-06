Avec le 4ème décollage de la mégafusée Starship, SpaceX vise un vol mieux contrôlé

SpaceX continue d'enchaîner tambours battants les essais de la plus grande et la plus puissante fusée du monde, Starship, destinée à des voyages vers la Lune et Mars, avec un quatrième décollage prévu jeudi.

Après trois premiers essais qui se sont soldés par des explosions, ce nouveau vol a pour objectif affiché de réussir un premier retour "contrôlé" du vaisseau dans l'atmosphère terrestre.