Avec le changement climatique, davantage de sécheresses éclair (étude)

Avec le changement climatique causé par les activités humaines, la fréquence des "sécheresses éclair" s'est accélérée -- des sécheresses qui sont plus difficiles à prévoir et face auxquelles il est plus compliqué de s'adapter, a averti une nouvelle étude publiée jeudi.

Or le réchauffement climatique favorise certaines de ces conditions: le déficit de précipitations sur certaines zones et une évaporation accrue, liée à des températures plus hautes, a tendance à assécher les sols plus rapidement.

Pour leurs travaux, publiés dans la revue Science, les chercheurs ont analysé une période de plus de soixante ans (1951-2014). Ils se sont appuyés sur des données combinant des observations satellites et au sol sur l'humidité des terres.

Les sécheresses éclair sont en augmentation, "notamment en Europe, dans le nord et l'est de l'Asie, le Sahel, et sur la côte ouest de l'Amérique du Sud", a déclaré à l'AFP Xing Yuan, auteur principal de l'étude et professeur en Chine à l'université des sciences de l'information et de technologie de Nankin.