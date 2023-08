Avec le socialisme, la candidate Gonzalez veut ramener la paix en Equateur

Pour ramener la paix en Equateur, aujourd'hui l'un des pays les plus violents d'Amérique latine, la candidate à la présidence Luisa Gonzalez a sa formule : le retour au pouvoir des forces socialistes de l'ancien président Rafael Correa, son parrain politique, qui, en cas de victoire, fera partie de ses "conseillers".

Avocate de 45 ans, marathonienne, cycliste et amatrice de tatouages, Mme Gonzalez se présente à l'élection présidentielle de dimanche avant tout comme étant le défenseur de l'héritage de Rafael Correa (au pouvoir de 2007 à 2017), en exil en Belgique depuis six ans et qui a été condamné en 2020 par la justice équatorienne à huit ans de prison pour corruption.