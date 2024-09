Avec plus de 110 morts aux Etats-Unis, l'ouragan Hélène prend un tour politique

Quatre jours après que l'ouragan a touché terre dans le nord-est de la Floride, l'étendue des dégâts reste difficile à établir, plusieurs zones restant inaccessibles et dépourvues de réseau téléphonique et d'électricité.

Avec un bilan provisoire de plus de 110 morts et des ravages dans le sud-est des Etats-Unis, l'ouragan Hélène s'est invité lundi dans une campagne présidentielle acrimonieuse, Donald Trump attaquant la gestion de la catastrophe par l'administration Biden.

Hélène s'est abattu jeudi soir sur la Floride en tant qu'"ouragan extrêmement dangereux" de catégorie 4 sur une échelle de 5, puis a traversé d'autres Etats américains en perdant en intensité.

Mandel NGAN

Au moins 118 personnes ont perdu la vie et 600 personnes manquent encore à l'appel, selon le président Joe Biden, qui a prévenu que le bilan pourrait encore sérieusement s'alourdir.

Il s'agit d'un des ouragans les plus dévastateurs des dernières décennies, selon les médias américains.

Et pour Joe Biden, il n'y a "aucun doute" que ces ravages sont dus au changement climatique qui, en réchauffant les eaux des mers, rend, selon les scientifiques, plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d'ouragans plus puissants.