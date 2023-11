B-FAST offre de l'aide d'urgence pour les habitants de Gaza

Dans le cadre de la crise au Moyen-Orient et en réponse aux requêtes d'assistance reçues, la Belgique, gâce à B-FAST, a offert de l'aide d'urgence pour les habitants de Gaza, indiquent mercredi les Affaires étrangères dans un communiqué.

Cette aide consiste en des tentes, des sacs de couchages et des kits d'hygiène ainsi qu'une importante donation de matériel médical et de médicaments mobilisée grâce au SPF Santé publique.

L'acceptation et la coordination de l'aide d'urgence pour la Bande de Gaza se font par la Direction générale de la Commission européenne à la protection civile et aux opérations d'aide humanitaire (DG ECHO), en concertation notamment avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.