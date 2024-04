Baltimore: un couloir de navigation ouvert parmi les décombres du pont

Ce passage n'est cependant pas suffisamment large, pour l'instant, pour permettre la navigation de gros navires et est d'abord destiné aux bâtiments "impliqués dans les opérations" de déblayage et de secours.

Dans un communiqué, les différentes autorités, nationales, de l’Etat du Maryland et de Baltimore, avaient auparavant indiqué que ce couloir constituait la première étape vers une reprise progressive du trafic maritime dans le port du nord-est des États-Unis, l'un des principaux du pays.

Ces deux voies "nous aideront à avoir plus de navires autour du site de l'écroulement", a-t-il ajouté.

Un second couloir de navigation devrait être accessible "dans les prochains jours", a assuré de son côté de gouverneur du Maryland, Wes Moore, lors d'une conférence de presse.

"Ce ne sera pas suffisamment large pour laisser passer des porte-conteneurs. Les travaux sont en cours afin d'ouvrir peu à peu le passage à plus de navires, mais nous ne disposons pas de calendrier en la matière", a précisé à l'AFP Carmen Caver, une porte-parole des garde-côtes.

L'annonce suit le lancement, dimanche, du déblaiement des éléments du ponts, opération complexe qui a demandé le découpage et le déplacement d'une première section, pesant "environ 200 tonnes".

La Maison Blanche a par ailleurs annoncé lundi que le président américain Joe Biden, en campagne pour sa réélection contre son prédécesseur républicain Donald Trump, se rendra sur place vendredi.

En début de semaine dernière, un porte-conteneurs s'est encastré en pleine nuit dans le pont Francis Scott Key de Baltimore, sur la côte est américaine.

Le pont s'est effondré et six ouvriers qui travaillaient sur l'ouvrage sont morts ou sont portés disparus et considérés comme morts.

Le gouverneur du Maryland a souligné la difficulté de l'opération de récupération des corps qui n'ont pas encore été retrouvés dans "une eau tellement trouble et pleine de débris que les plongeurs ne peuvent pas voir à plus d'un mètre devant eux".

Le bateau est toujours coincé sur place, sous des débris du pont, bloquant le transport maritime dans l'un des ports les plus actifs du pays.