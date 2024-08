Bangladesh: le prix Nobel de la Paix Muhammad Yunus va diriger un gouvernement intérimaire

Le prix Nobel de la paix Muhammad Yunus va diriger un gouvernement intérimaire au Bangladesh après la dissolution du Parlement et la fuite de la Première ministre Sheikh Hasina, a annoncé la présidence tôt mercredi.

La décision "de former un gouvernement intérimaire(...) avec Yunus comme chef" a été prise lors d'une rencontre entre le président Mohammed Shahabuddin, des hauts dignitaires de l'armée et des responsables du collectif Students Against Discrimination (Etudiants contre la discrimination), principal mouvement à l'origine des manifestations initiées début juillet, a précisé le service de presse de la présidence.

"Le président a demandé au peuple de l'aider à surmonter la crise. La formation rapide d'un gouvernement intérimaire est nécessaire pour surmonter la crise", poursuit-il dans un communiqué.