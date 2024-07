Bangladesh: manifestations interdites à Dacca, arrestation d'un dirigeant d'opposition

-

Les autorités du Bangladesh ont interdit vendredi toute nouvelle manifestation à Dacca, la capitale, et dit avoir arrêté l'un des principaux dirigeants de l'opposition, après plusieurs jours de troubles dans le pays et des affrontements meurtriers entre forces de l'ordre et étudiants au cours des dernières 48 heures.

Au fil de la semaine, les manifestations, qui ont commencé début juillet pour exiger la fin d'un système de quotas pour les embauches dans la fonction publique, ont dégénéré en heurts violents, faisant 39 morts, dont 32 jeudi.