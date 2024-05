Bangladesh: un million d'habitants fuient le puissant cyclone Remal, qui a touché terre

Selon les prévisions, des rafales pourraient atteindre les 130 km/h. Les fortes pluies et les vents violents vont également toucher l'Inde voisine, où des zones côtières ont également été évacuées.

Les cyclones ont tué des centaines de milliers de personnes au Bangladesh ces dernières décennies, et leur nombre frappant sa côte basse et densément peuplée a fortement augmenté, passant d'un à trois par an, en raison du changement climatique.

"Le cyclone pourrait déclencher une onde de tempête pouvant s'élever jusqu'à quatre mètres au-dessus de la marée normale, ce qui est potentiellement dangereux", a déclaré à l'AFP un haut responsable du service de météorologie, Muhammad Abul Kalam Mallik.

La plupart des zones côtières du Bangladesh se situent à un ou deux mètres au-dessus du niveau de la mer.