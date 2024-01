Bangladesh: une candidate transgenre espère créer la surprise aux législatives

Une candidate transgenre espère créer la surprise lors des élections législatives de dimanche au Bangladesh et devenir une des rares voix d'opposition dans un Parlement acquis par avance au pouvoir.

"J'ai eu des retours incroyablement positifs de la part des électeurs", a-t-elle déclaré à l'AFP vendredi soir. "Il est possible de gagner si le scrutin est libre et équitable et que les gens peuvent se rendre aux urnes dans une atmosphère pacifique", a-t-elle espéré.

Des dizaines de partis d'opposition ont décidé de boycotter le vote de dimanche en estimant qu'il ne serait ni libre ni honnête, et redoutant une répétition des vastes irrégularités de précédentes élections remportées par la Première ministre Cheikh Hasina.

La Ligue Awami, la formation de Mme Hasina, n'a pas présenté de candidat dans la circonscription d'Anwara Islam Rani de même que dans quelques autres, dans le cadre d'une volonté apparente d'éviter que le prochain Parlement ne soit vu comme une institution à parti unique.