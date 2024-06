Banquet royal à Londres pour le couple impérial japonais en visite d'Etat

L'empereur Naruhito du Japon et son épouse Masako seront mardi soir les hôtes d'un somptueux banquet au palais de Buckingham, à l'invitation du roi Charles III, au premier des trois jours d'une visite d'Etat au Royaume-Uni.

L'empereur, 64 ans, et l'impératrice, 60 ans, sont arrivés samedi à Londres et ont participé à des engagements informels pendant le week-end, notamment une rencontre avec des Japonais installés au Royaume-Uni et une visite de la barrière de la Tamise, qui doit protéger la capitale britannique des inondations marines.

Mardi, le couple impérial doit être accueilli en grande pompe par Charles III et la reine Camilla sur la grande place de Horse Guards Parade au centre de Londres, pour un salut royal où sera joué l'hymne japonais.

L'empereur et le roi inspecteront ensuite la garde d'honneur avant une procession en carrosse jusqu'au palais de Buckingham pour le déjeuner.