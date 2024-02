Bardella détaille sa stratégie sur les compétences de l'UE

"On retient souvent sur quoi on n'est pas d'accord, mais on n'a pas eu l'occasion de dire sur quoi on est d'accord et qui pourrait faire l'objet d'un programme commun avec nos alliés européens", a expliqué auprès de l'AFP Marine Le Pen en marge de cette conférence de presse.

Jordan Bardella a assumé que "l'aboutissement de cette stratégie +tricolore+ vise à redéfinir les bases d'un nouveau traité qui sera celui de +l'Alliance européenne des nations+. "Il n'est pas prévu que nous proposions ce traité d'ici au 9 juin", jour du scrutin européen, a-t-il dit.

"On va peut-être le faire d'ici à la prochaine élection présidentielle", a-t-il ajouté.