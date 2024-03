Baseball: les supporters des Dodgers derrière Ohtani, qui se défend de tout pari illégal

Jeudi, les Dodgers ont remporté leur premier match à domicile de la saison du championnat de baseball (MLB) face à St. Louis (7-1), et célébré l'arrivée de la mégastar japonaise.

"Ohtani! On l'attend depuis le premier jour, depuis sa signature. Nous sommes prêts à le voir décoller, à gagner le championnat, à retrouver la victoire à LA", s'est enthousiasmé auprès de l'AFP Ronald Nazario, près du stade des Dodgers dans l'est de Los Angeles, où se vendaient jeudi en masse casquettes et maillots du N.17, près d'une fresque à son effigie.

"C'est un professionnel, il est prêt. Tous les trucs qu'on entend dans les médias, ce sont des mauvaises ondes, mais lui il va être super, il est là pour jouer au baseball", a lancé Oscar Sanchez, un autre supporter.

"Je suis très reconnaissant de l'accueil des fans des Dodgers. J'avais évidemment déjà joué dans ce stade pour une autre équipe, j'étais assez intimidé", a indiqué Ohtani après la rencontre, leur troisième de la saison après deux matches d'ouverture en Corée du Sud.