BD: Vega-Dupuis passe sous contrôle japonais

Coté à la Bourse de Tokyo, Kadokawa est présent dans l'édition, qui est son activité d'origine (littérature, manga, beaux-livres, livres éducatifs et jeunesse, soit plus de 5.000 titres publiés par an), les jeux vidéo, le cinéma et les films d'animation, les magazines, l'éducation et la formation professionnelle en ligne, les sites internet culturels et les services web.

Dupuis est entré relativement tard sur le marché du manga, en achetant fin 2020 Vega, label créé par deux plus petits éditeurs, Steinkis et Nexusbook.

Vega manque d'une franchise vedette comme peuvent l'être, chez ses rivaux français, One Piece et Dragon Ball (édité par Glénat), Naruto (édité par Kana) ou encore Blue Lock (édité par Pika).