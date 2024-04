Beaucoup de Juifs ne se sentent pas en sécurité, alerte le musée Anne Frank

La fondation qui gère la célèbre maison d'Anne Frank à Amsterdam s'inquiète des répercussions de la guerre à Gaza sur la sécurité de la communauté juive. "Beaucoup de Juifs ne se sentent pas en sécurité", met en garde le musée, en réaction à la recrudescence d'actes antisémites recensée par le Centre néerlandais d'information et de documentation sur Israël (CIDI).

Le musée observe également, de son côté, une montée de la haine à l'égard des Juifs mais aussi des musulmans. "Nous constatons que les Juifs sont tenus responsables de la politique et des actions d'Israël et qu'ils sont confrontés à des propos antisémites tenus par certains participants lors de manifestations". Et de citer à titre d'exemple l'inauguration, le mois dernier, du premier musée de l'Holocauste des Pays-Bas, lors de laquelle des "slogans antisémites" ont été scandés à des survivants de l'Holocauste.

S'il est compréhensible, selon le musée, que les émotions soient à vif en raison de la guerre meurtrière en cours à Gaza, il est en revanche "incompréhensible" que les Juifs en soient rendus responsables. "Il n'y a pas d'excuse à la haine contre les Juifs", a insisté le musée.