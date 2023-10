"Beaucoup plus de gens vont bientôt mourir" à Gaza à cause du siège israélien, dit l'ONU

"Beaucoup plus (de gens) vont bientôt mourir" à cause du siège total imposé à la bande de Gaza par Israël, a prévenu vendredi le patron de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), lançant un appel à l'acheminement "significatif et continu" d'aide humanitaire.