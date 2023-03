Belgique: nouvelle démolition pour effacer les stigmates de l'affaire Dutroux

C'est dans le jardin de cette propriété, enfouis sous plusieurs mètres de terre, qu'avaient été découverts en août 1996 les corps de Julie Lejeune et Mélissa Russo, deux fillettes de 8 ans enlevées un an plus tôt dans la région de Liège (est).

Il a été reconnu coupable d'avoir violé et séquestré six fillettes et jeunes filles qu'il avait auparavant enlevées, en 1995-96. Quatre d'entre elles ont été tuées dont Julie et Mélissa que Dutroux a laissé mourir de faim.

La démolition de la propriété de Sars-la-Buissière, "une ruine" selon le bourgmestre, intervient après celle de la "maison de l'horreur", à Marcinelle, un quartier populaire de Charleroi (sud) où Marc Dutroux a séquestré ses victimes dans un sous-sol.

A la demande des familles des victimes, les caves vont être préservées dans le cadre d'un projet urbanistique de "jardin-mémorial" qui doit voir le jour d'ici à la fin 2023 sur ce pâté de maisons.