Benjamin Netanyahu affirme qu'un éventuel cessez-le-feu ne signifie pas la fin des combats

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu affirme que les combats dans la bande de Gaza se poursuivront après un éventuel cessez-le-feu, et la libération d'otages détenus à Gaza depuis le 7 octobre, qui sont en cours de négociations.

La guerre va continuer même après la mise en place d'un accord avec le Hamas "jusqu'à que ce qu'on ait atteint nos objectifs", a assuré le dirigeant israélien mardi soir avant un vote sur le projet d'accord.

Les objectifs d'Israël sont entre autres l'élimination du Hamas et le retour de tous les otages. En plus, il ne devrait plus y avoir de menace envers Israël depuis Gaza.