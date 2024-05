Benny Tai : le juriste respecté accusé de subversion par les autorités de Hong Kong

Plus de 20 ans plus tard, sa médaille lui a été retiré et les procureurs accusent ce militant prodémocratie d'être le "cerveau et l'instigateur" d'une tentative de "subversion" des institutions de la ville.

Avec 13 autres militants, il a été reconnu coupable jeudi, et encourt la réclusion à perpétuité, dans le plus important procès de ce type depuis que Pékin a introduit à Hong Kong une loi de sécurité nationale. Celle-ci a muselé toute dissidence après d'importantes manifestations prodémocratie, parfois violentes, en 2019.

Benny Tai avait plaidé coupable deux ans plus tôt. Il a figuré en bonne place tout au long des 300 pages de jugement publiées jeudi, qui détaillent son plan pour mettre au point "une +arme constitutionnelle de destruction massive+", afin de "déstabiliser le système politique existant".