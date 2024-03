Bertha Aguilar, l'avocate bolivienne au service des femmes indigènes aymaras

Bien qu'il existe plus d'une trentaine de langues indigènes reconnues dans le pays andin, seul l'espagnol est parlé dans les tribunaux, où les interprètes ne sont pas obligatoires.

Sur les plus de 12 millions de Boliviens, 41% se déclarent indigènes ou descendants de peuples indigènes. Les Aymaras représentent 9,6% de la population. Leur langue est la troisième la plus parlée en Bolivie, après l'espagnol et le quechua.

"C'est différent quand on leur explique (les choses) en aymara", assure l'avocate avant de ranger son téléphone portable. "Elles te racontent mieux ce qui leur est arrivé", ajoute-t-elle avant de retourner à sa récolte vêtue de la traditionnelle "pollera" aymara, une ample jupe colorée en laine, dont elle ne se défait pas même lorsqu'elle plaide.