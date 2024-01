Biathlon: après la domination individuelle, les Françaises passent à la victoire collective

Depuis le début de la Coupe du monde 2023/24 de biathlon, il y a du bleu, du blanc et du rouge dans quasiment toutes les courses féminines. Sur 13 épreuves disputées (dix individuelles et trois collectives), les Françaises se sont imposées à huit reprises.

Autant dire qu'après les démonstrations de Justine Braisaz-Bouchet dans le sprint (et la 3e place de Sophie Chauveau), et de Julia Simon dans la poursuite, lauréate devant "JBB", les Françaises étaient attendues en relais, et elles ont répondu présentes.

Dimanche, au coeur du massif de la forêt de Thuringe à Oberhof dans l'est de l'Allemagne, c'est ensemble qu'elles sont montées sur la plus haute marche du podium, premier succès en relais après une cinquième place à Östersund (Suède) et une troisième à Hochfilzen (Autriche) lors des deux premiers relais.

Lou Jeanmonnot, Braisaz-Bouchet et Simon ont été alignées dans les trois relais, et dimanche, c'est Chauveau qui a été intégrée par le staff au collectif tricolore, avec succès.