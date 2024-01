Biathlon: Braisaz-Bouchet à l'assaut de 2024 en jaune

Si bien qu'au tiers de la saison, après huit des 21 courses individuelles de l'hiver précisément, la championne olympique 2022 de la mass start s'est parée du dossard jaune qui distingue la meilleure biathlète du moment, juste avant la trêve de fin d'année.

Avec 427 points - dont 270 raflés à Lenzerheide - "JBB" compte dix points d'avance sur sa plus proche poursuivante, la Norvégienne Ingrid Tandrevold (417 points), et 34 points de plus que la Suédoise Elvira Oeberg (393 points), troisième. Julia Simon, la tenante du gros globe de cristal à laquelle elle est opposée dans une affaire de fraude à la carte bancaire, pointe elle aux portes du top 5, sixième avec 317 points.

"Depuis le début de ma carrière, c'est un rêve, le dossard jaune, reconnaît volontiers Braisaz-Bouchet. Seules les meilleures biathlètes ont remporté un gros globe de cristal un jour. Ça représente la crème de la crème."