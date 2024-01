Biathlon: la Française Julia Simon remporte la poursuite d'Oberhof devant Justine Braisaz-Bouchet

Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet, locomotives d'une équipe de France aux avant-postes en ce début hiver, sont opposées sur le terrain judiciaire depuis le dépôt de deux plaintes contre Simon, dont une par Braisaz-Bouchet, pour fraude à la carte bancaire.

Samedi, "JBB" est partie avec une quarantaine de secondes d'avance sur Simon, après sa victoire lors du sprint de vendredi. Parfaite sur le tir couché, elle a manqué une première cible sur son premier passage sur le tir debout.

Entrée sur le pas de tir avec plus qu'une vingtaine de secondes d'avance sur sa rivale avant le dernier tir, Braisaz-Bouchet a mis plus de temps à lâcher ses balles et a manqué deux cibles contre une pour Julia Simon.