Biathlon: la Française Justine Braisaz-Bouchet remporte le sprint d'Oberhof

La Française Justine Braisaz-Bouchet a remporté vendredi après-midi le sprint (7,5 km) d'Oberhof (Allemagne) devant l'Allemande Franziska Preuss et la Française Sophie Chauveau, et conforte sa place en tête du classement général de la Coupe du monde de biathlon.

"Ce matin, dans ma chambre, quand je me disais une quatrième victoire consécutive, je me disais: +Non, non, non, n'y compte pas+ En revanche, une victoire sur un sprint, c'est possible", a expliqué la lauréate du jour au micro de la chaîne L'Equipe.

Après deux fautes sur le tir couché, Justine Braisaz-Bouchet a blanchi les cinq cibles sur le tir debout et a été impériale sur la piste à skis, reprenant près de trente secondes à Preuss à skis sur la dernière boucle de 2,5 km.

"Ce n'est pas une course parfaite, mais un bon résultat. J'étais vraiment en forme sur les skis aujourd'hui, j'avais de très bons skis. Le break de Noël m'a permis de retrouver de la fraîcheur et des sensations que je n'avais pas eu depuis le début de saison à Östersund en Suède", a-t-elle ajouté.