Biathlon: le Norvégien Christiansen remporte le sprint de Ruhpolding, Jacquelin au pied du podium

Grâce à cette troisième place, Tarjei Boe remonte au classement général de la Coupe du monde et n'est plus qu'à 54 points de son frère Johannes, 9e samedi, après 11 des 21 courses individuelles de la saison.

Moins rapide que Giacomel sur les skis dans le dernier tour, Christiansen a été plus précis au tir, en blanchissant ses dix cibles, alors que l'Italien est allé une fois sur l'anneau de pénalité et a terminé à 17 secondes du Norvégien.

Auteur lui aussi d'un 10/10 sur le pas de tir, le Français Émilien Jacquelin a pris la quatrième place, échouant au pied du podium à moins d'une seconde de Tarjei Boe. Il signe la meilleure performance de l'équipe masculine du biathlon français cet hiver.

"J'ai fait mon biathlon, je suis très content de la manière. Ce ne sont pas les tirs les plus engagés de ma carrière, mais peut-être les plus aboutis, et ça c'est très bon pour la suite", a-t-il commenté au micro de la chaîne L'Equipe après la course.