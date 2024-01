Biathlon: les Bleues tutoient encore les sommets à Anterselva

Il faudra compter dans un peu plus de deux semaines lors des Championnats du monde 2024 de biathlon sur Julia Simon et Lou Jeanmonnot qui ont terminé respectivement 2e et 3e de l'individuel d'Anterselva, vendredi.

C'est traditionnellement la dernière étape de Coupe du monde avant le grand rendez-vous de l'hiver, cette année les Mondiaux-2024 du 7 au 18 février à Nove Mesto (République tchèque). C'est aussi l'un des rendez-vous les plus éprouvants de la saison, à 1.600 m d'altitude.