Biathlon: les Bleus de nouveau deuxièmes du relais masculin derrière la Norvège

Eric Perrot, Emilien Jacquelin, Fabien Claude et Fillon Maillet, qui ont eu recours à six balles de pioche sur le pas de tir, ont terminé à moins de trente secondes (+28.7) du quatuor norvégien composé de Sturla Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Boe et Vetle Christiansen (5 balles de pioche).

En tête presque jusqu'à la mi-course, les Français ont subi le coup d'accélérateur placé par Johannes Boe sur la piste dans le troisième relais.

"Il ne nous manque pas grand-chose, estime Perrot, qui a impressionné au tir debout et impeccablement lancé le relais bleu. Pour l'instant, ils sont à peine plus rapides à skis. Il faut qu'on soit vraiment clean sur le pas de tir pour être dans le match. Je crois qu'on a été très proche de ça aujourd'hui (dimanche), c'est très positif."