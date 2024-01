Biathlon: les Françaises remportent le relais d'Oberhof en Coupe du monde

Les biathlètes françaises Lou Jeanmonnot, Justine Braisaz-Bouchet, Sophie Chauveau et Julia Simon ont remporté dimanche le relais (4x6 km) d'Oberhof (Allemagne), conclusion d'un week-end parfait pour les Bleues qui ont gagné les trois courses au programme.

Après la victoire de Justine Braisaz-Bouchet dans le sprint vendredi (et la troisième place de Sophie Chauveau) et le succès de Julia Simon devant Braisaz-Bouchet dans la poursuite, les Bleues se sont imposées en équipes devant la Norvège et la Suède.