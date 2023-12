Biathlon: premier podium de la saison pour les Bleues en relais

Mal engagées à mi-course dimanche après-midi, alors huitièmes à plus d'1 min 40 sec de la tête, après le tour de pénalité concédé par Lou Jeanmonnot, les Bleues sont finalement parvenues à se replacer sur le podium sous l'impulsion de Braisaz-Bouchet et Simon, les deux dernières relayeuses. Avec au total un tour de pénalité et huit balles de pioche, elles ont fini à un peu plus d'une minute de la Norvège d'Ingrid Tandrevold (6 pioches).

"Je me suis concentrée sur l'idée de faire le meilleur sprint que je pouvais sur 6 km, j'ai pris ce relais à mon compte, avec l'envie de faire un tir performant, sans penser plus que ça au résultat ou à remonter des secondes ou des places", explique Braisaz-Bouchet, une seule balle de pioche utilisée au tir et qui a réduit de moitié le retard du relais français.

C'est ensuite Simon, la meilleure biathlète de l'hiver dernier, qui l'a porté sur le podium, après l'avant-dernier passage sur le pas de tir.