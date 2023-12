Biathlon: triplé doré et dossard jaune pour Justine Braisaz-Bouchet à Lenzerheide

La Française Justine Braisaz-Bouchet a réalisé un exceptionnel triplé ce week-end en Coupe du monde de biathlon à Lenzerheide (Suisse), le sacre sur la mass start dimanche venant compléter sa moisson après ses succès en sprint et en poursuite.

Un tel triplé individuel sur un week-end de Coupe du monde est extrêmement rare, le dernier remontait à la Norvégienne Tiril Eckhoff en décembre 2019, lors de l'étape française d'Annecy/Le Grand-Bornand, en Haute-Savoie.

"Je ne réalise pas. Je ne m'en rends pas compte et c'est peut-être mieux. Je me préserve comme ça", a commenté la biathlète française lors d'un point presse en visioconférence après la course.

Absente la saison dernière pour observer une pause maternité, Braisaz-Bouchet signe sa septième victoire individuelle en Coupe du monde, dans la station des Alpes suisses qui accueillera les Mondiaux en février 2025.