Biden assure Israël du soutien "inébranlable" des États-Unis

Joe Biden a martelé samedi, dans une très courte et solennelle allocution à la Maison Blanche, que le soutien des États-Unis à Israël était "gravé dans le marbre et inébranlable".

"Aujourd'hui, le peuple d'Israël est attaqué par une organisation terroriste, le Hamas. En ce moment tragique, je veux lui dire, ainsi qu'au monde et aux terroristes où qu'ils soient: les États-Unis sont aux côtés d'Israël. Jamais nous ne manquerons de les soutenir", a ajouté le président américain.

"Israël a le droit de se défendre, point à la ligne", a encore déclaré le démocrate de 80 ans, en parlant d'une "terrible tragédie humaine" après la spectaculaire offensive surprise du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé des Israéliens.

La Chambre des représentants, qui avec le Sénat compose le Congrès, est paralysée à cause de querelles internes au parti républicain, et les États-Unis sont en sursis budgétaire.

"Laissez-moi le dire avec toute la clarté possible: ce n'est pas le moment pour quelque acteur hostile à Israël que ce soit de chercher à exploiter ces attaques à son profit. Le monde entier regarde", a averti Joe Biden.

Il a indiqué avoir mobilisé ses services afin de s'assurer que les Israéliens ont "tout ce dont ils ont besoin."

Le démocrate a indiqué s'être entretenu notamment avec le roi de Jordanie, et a demandé à ses équipes d'être en "contact constant" avec divers Etats et organisations: l'Egypte, la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Oman, les Emirats arabes unis, les pays européens et les Palestiniens.