Biden avertit que Poutine "compte" sur un arrêt de l'aide américaine

"L'Histoire jugera sévèrement ceux qui ont tourné leur dos à la cause de la liberté", a lancé le démocrate de 81 ans, architecte du soutien occidental à l'Ukraine depuis l'invasion par la Russie en février 2022.

Il a durement attaqué les élus républicains qui bloquent pour l'instant sa demande d'une enveloppe supplémentaire de 61 milliards de dollars pour Kiev. Lors de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky dans le Bureau ovale, Joe Biden avait déjà estimé que couper le flux d'armement et d'aide financière américaine serait faire à la Russie le "plus beau cadeau de Noël".

Le Congrès a engagé plus de 110 milliards de dollars pour fournir l'Ukraine en équipements militaires et pour la soutenir économiquement, mais n'a pas réussi jusqu'ici à s'entendre sur la rallonge demandée par la Maison Blanche, pour tenir au moins jusqu'à la présidentielle de novembre 2024 aux Etats-Unis.

Volodymyr Zelensky, bien conscient qu'une défaillance des Etats-Unis minerait le soutien des autres alliés de son pays, a déclaré qu'il était "très important d'envoyer avant la fin de l'année un signal très fort d'unité à l'agresseur", de la part de l'Ukraine, des Etats-Unis, de l'Europe et "du monde libre".

Les troupes ukrainiennes "prouvent tous les jours que l'Ukraine peut gagner" contre la Russie, a affirmé Volodymyr Zelensky, reçu à la Maison Blanche.

Une manière de répondre aux doutes exprimés après une contre-offensive décevante de son armée cet été, et soulevés en particulier par le patron de la Chambre américaine des représentants, le républicain Mike Johnson, dont le camp est de plus en plus sceptique sur une nouvelle aide militaire à Kiev.

"Ce que l'administration Biden semble vouloir, ce sont des milliards de dollars supplémentaires sans supervision adéquate, sans réelle stratégie de victoire", a asséné l'élu après son entretien avec le chef d'Etat ukrainien.

Les élus américains n'ont en théorie que jusqu'à vendredi -- quand commencent les vacances parlementaires -- pour parvenir à un accord sur la nouvelle enveloppe de 61 milliards de dollars. La Maison Blanche a prévenu qu'elle serait "à court d'argent" d'ici la fin de l'année si rien n'était fait.

Les démocrates sont favorables à cette rallonge.

Les républicains n'y sont, à part une poignée d'élus de la droite radicale, pas totalement opposés. Mais ils lient leur soutien à une revendication de politique intérieure de longue date: un durcissement majeur de la politique d'immigration des Etats-Unis.

Joe Biden leur a reproché mardi de tenir ainsi l'aide à l'Ukraine "en otage" et a asséné à l'intention de ses adversaires conservateurs: "Lorsque les propagandistes de la Russie vous applaudissent, il est peut-être temps de réfléchir à ce que vous faites."

- "Fiasco" -

Le Kremlin a lui estimé mardi que toute nouvelle aide américaine était vouée au "fiasco", tandis que l'armée russe a revendiqué des avancées "significatives" sur une partie du front.

La Russie, qui a tourné son économie vers l'effort de guerre, pousse toujours plus fort dans l'est et le sud de l'Ukraine.

Au prix, d'après le renseignement américain, de pertes énormes: 315.000 soldats russes ont été blessés ou tués depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, selon un document, déclassifié et transmis au Congrès, révélé à l'occasion de la visite à Washington du président ukrainien.

La Russie, qui continue ses frappes quotidiennes à travers l'Ukraine, est aussi suspectée d'être à l'origine d'un "puissant" piratage informatique qui a paralysé le premier opérateur mobile ukrainien Kyivstar, selon les services de sécurité de Kiev.