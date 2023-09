Biden demande un partage "juste" des "profits" du secteur auto face à une grève inédite

L'UAW a donc mis sa menace à exécution et a lancé, dans la nuit de jeudi à vendredi, une grève inédite simultanée, chez les "Big Three", les "Trois Grands" constructeurs américains: General Motors (GM), Ford et Stellantis (issu de la fusion du Français PSA et de l'Américain Chrysler).

"Aujourd'hui, nous rassemblons nos membres. Demain, nous serons à la table des négociations", a indiqué Shawn Fain, président de l'UAW, dans un communiqué vendredi après-midi, affirmant que les trois groupes avaient désormais reçu une "contre-offre complète".

Joe Biden, qui brigue un second mandat à la Maison Blanche en 2024, affiche régulièrement son soutien aux syndicats, de tous les secteurs.