Biden déroule le tapis rouge au Premier ministre indien Modi

Le président américain, soucieux de serrer les rangs avec l'Inde face à la Chine, a reçu son invité avec son épouse Jill Biden mercredi soir autour de son menu préféré -- à base donc de pâtes et de glace.

Des pâtes et de la crème glacée pour commencer, le faste d'une visite d'Etat pour continuer: Joe Biden déroule le tapis rouge pour le Premier ministre indien Narendra Modi, quitte à mettre en sourdine la question des droits humains et l'attitude de l'Inde face à la Russie.

Une rencontre se voulant sans chichis -- même si les conseillers à la sécurité nationale des deux pays y ont participé -- en prélude au programme fastueux de jeudi, avec honneurs militaires, discours devant le Congrès américain et dîner de gala dont le menu, plus sophistiqué, sera essentiellement végétarien, comme l'est Narendra Modi.

Il est aussi prévu, chose rare pour le dirigeant indien, que les deux hommes répondent aux questions de la presse.

"Cette relation bilatérale, qui sera selon nous l'une des plus importantes pour l'avenir du monde, a un potentiel énorme", a assuré mardi un porte-parole de l'exécutif américain, John Kirby.